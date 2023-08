AUGUSTA, Ga. (WJBF) – Welcome back to another season of Football Friday Night! Check out the highlights and final scores from around the CSRA in this first week of FFN 2023.

GROUP 1

Team Score Team Score  Laney 12 Strom

Thurmond 21 FINAL Midland

Valley 35 Grovetown 21 FINAL Evans 7 North

Augusta 14 FINAL Lakeside 46 Aiken 24 FINAL ARC 6 Veterans 42 FINAL Warren

County 0 Glascock

County 0 Hancock

Central 30 Glenn Hills 22 FINAL Treutlen 13 Jenkins

County 41 FINAL Swainsboro 39 Metter 7 FINAL Washington

Wilkes 0 East Laurens 0 T.W. Josey 0 Savannah 0 SUNDAY McCormick 12 Abbeville 65 FINAL

GROUP 2

Team Score Team Score  Silver Bluff 34 South Aiken 31 FINAL St. Joseph 42 Fox Creek 0 FINAL Greenbrier 14 Harlem 33 FINAL Westside 0 Hephzibah 0 Jefferson

County 20 Aquinas 49 FINAL Wagener

Salley 34 Allendale-

Fairfax 22 FINAL Bamberg-

Eherhardt 41 Edisto 6 FINAL Calhoun Falls 6 Blackville-

Hilda 51 FINAL Baptist Hill 0 Denmark

Olar 0 Saluda 42 Mid-

Carolina 10 FINAL Brentwood 3 John

Milledge 43 FINAL Augusta Prep 0 Bethlehem 44 FINAL St. Andrews 0 Thomas

Jefferson 0 Bryan

County 28 Lincoln

County 16 FINAL

GNL Recap & Private Schools

Team Score Team Score  Thomson 12 Burke County 14 GNL FRIDAY

FINAL Barnwell 40 Williston-

Elko 0 GNL THURSDAY

FINAL Augusta

Christian 34 Ridge Spring

Monetta 18 FINAL

TOP 5 Plays &

44 Strong Player of the Week

Check back later tonight for the Top 5 Plays and the 44 Strong Player of the Week!