AUGUSTA, Ga. (WJBF) – Check out the highlights from around the CSRA on this second week of FFN 2022.

Georgia Games

Team Score Team Score ARC 49 Savannah 0 FINAL Aquinas 41 Westside 7 FINAL Effingham Co. 10 Burke Co. 28 FINAL Cross Creek 0 Glenn Hills 29 FINAL Metter 28 ECI 14 FINAL Grovetown 17 Greenbrier 7 FINAL Hancock Central 0 Harlem 26 FINAL Laney 26 Hephzibah 17 FINAL Jefferson Co. 6 Thomson 48 FINAL Johnson Co. 27 Jenkins Co. 14 FINAL Screven Co. 7 Bacon Co. 6 FINAL Swainsboro 42 Washington Co. 0 FINAL Warren Co. 8 Montgomery Co. 33 FINAL Week 2 Official Results – August 26, 2022

South Carolina Games

Team Score Team Score Aiken 7 Appling Co. 42 FINAL Allendale-Fairfax 0 Wade Hampton 48 FINAL Denmark-Olar 20 Bamberg-Ehrhardt 36 FINAL Barnwell 55 Blackville-Hilda 7 FINAL Fox Creek 0 Lakewood 30 FINAL Lincoln Co. 27 McCormick 6 FINAL Midland Valley 29 Strom Thurmond 23 FINAL Dorman 42 North Augusta 28 FINAL Saluda 34 Ridge Spring-Monetta 7 FINAL Silver Bluff 0 Socastee 21 FINAL Lexington 63 South Aiken 56 FINAL Wagener-Salley 24 Lewisville 50 FINAL Edisto 12 Williston-Elko 6 FINAL Week 2 Official Results – August 26, 2022

Private School Games

Team Score Team Score Bulloch Academy 18 Augusta Christian 26 FINAL Westminster Twiggs Academy Mt. de Sales 23 Brentwood 13 FINAL Thomas Jefferson 24 Briarwood 8 FINAL Edmund Burke Academy 34 Glascock Co. 14 FINAL Wardlaw 16 W.W. King Academy 38 FINAL Week 2 Official Results – August 26, 2022

Select Regional Scores

Team Score Team Score Gilbert 49 Batesburg-Leesville 14 FINAL Columbia 12 Pelion 15 FINAL Week 2 Official Results – August 26, 2022

Top Plays & More