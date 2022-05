WJBF – Early voting for the May 24th Georgia Primary is now underway.

May 13th is the last day to get an absentee ballot.

The last day to participate in early voting in Friday, May 20th.

Below is a complete, compiled list of the qualified candidates in contested races:

LOCAL RACES

AUGUSTA MAYOR (NP)

Donald Bradshaw

Charlie Hannah

A.K. Hasan

Robert Ingham

Garnett Johnson

Lucas Johnson

Steven Kendrick

Lori Myles

Marion Williams

AUGUSTA COMMISSION DISTRICT 2 (NP)

Leroy Crew aka Ray Montana

Charles Cummings

Cleveland Garrison

Ralph Gunter, Sr.

Von Pouncey

Stacy Pulliam

AUGUSTA COMMISSION DISTRICT 4 (NP)

Alvin Mason*

Betty Reese

AUGUSTA COMMISSION DISTRICT 6 (NP)

Jeremy Johnson

Tony Lewis

Mario Taylor, Sr.

AUGUSTA COMMISSION SUPER-DISTRICT 10 (NP)

John Clarke*

Robert Cooks

Wayne Guilfoyle

AUGUSTA STATE COURT JUDGE — WATKINS (NP)

Evita Paschall

Ashanti Pounds

AUGUSTA CHIEF JUDGE CIVIL AND MAGISTRATE COURT

Carletta Sims Brown (D)

Katrell Nash (D)

BURKE COUNTY COMMISSION DISTRICT 4

Tommy Nix (R)*

Clinton Bates (D)

BURKE COUNTY SCHOOL BOARD DISTRICT 2 (NP)

Leonard Hill

Ruby Miles*

COLUMBIA COUNTY COMMISSION DISTRICT 4

Alison Couch (R)

Dewey Galeas (R)

COLUMBIA COUNTY BOARD OF EDUCATION DISTRICT 2 (NP)

Kristi Baker*

Lee Benedict

John Duggan

Sandy Steed

COLUMBIA COUNTY BOARD OF EDUCATION DISTRICT 3 (NP)

Ashley Lee

Melvin Mahone

Judy Teasley*

EMANUEL COUNTY COMMISSION DISTRICT 5

Cameron Beasley

James Canady*

Timothy Oliver

EMANUEL COUNTY BOARD OF EDUCATION DISTRICT 2 (NP)

Phyllis Dixon

Cherie Hooks

EMANUEL COUNTY BOARD OF EDUCATION DISTRICT 4 (NP)

Jonathan Hampton

Tracy Ivey

Tanya Lane*

GLASCOCK COUNTY COMMISSION DISTRICT 2

Autumn Milburn (R)

Chico Newsome (R)

GLASCOCK COUNTY COMMISSION DISTRICT 4

Jay Dixon (R)

Tony Thigpen (R)

HANCOCK COUNTY BOARD OF EDUCATION CHAIR (NP)

Paula Barnes-Dixon

Dennis Brown

Annie Ingram

HANCOCK COUNTY BOARD OF EDUCATION DISTRICT 2 (NP)

Jimauis Glover

Lakesha Jones

HANCOCK COUNTY BOARD OF EDUCATION DISTRICT 3 (NP)

Ric Thomas

Mary Thomas-Jackson*

Na’Ron Usry

Linda Wright

HANCOCK COUNTY BOARD OF EDUCATION DISTRICT 4 (NP)

Shawn Bell*

Pamela Lawrence-Ingram

HANCOCK COUNTY CHIEF MAGISTRATE JUDGE (NP)

Mike Ransom, Sr.

Fantasia Scott

JEFFERSON COUNTY COMMISSION DISTRICT 3

Wayne Davis (D)

Aurthur Wilcher (D)

LINCOLN COUNTY BOARD OF EDUCATION CHAIR (NP)

D’Metric Barksdale

Jamie Cox

LINCOLN COUNTY BOARD OF EDUCATION DISTRICT 4 (NP)

Cortney Elam

Chris Heitman*

MCDUFFIE COUNTY COMMISSION DISTRICT 1A

Derrick Smith (D)

Sammie Wilson, Sr. (D)

MCDUFFIE COUNTY COMMISSION DISTRICT 1B

Frederick Favors (D)*

Russell Farmer (I)

SCREVEN COUNTY COMMISSION DISTRICT 1

Bill Arthur (R)

Tyler Thompson (R)

Edwin Lovett (D)*

SCREVEN COUNTY COMMISSION DISTRICT 4

Will Boyd (R)*

Stacy Mincy (R)

Benjamin Counts (D)

Christopher Frost (I)

SCREVEN COUNTY COMMISSION DISTRICT 7

Benjamin Thomson (R)

John Triplett (R)*

Chris Nasworthy (D)

SCREVEN COUNTY BOARD OF EDUCATION DISTRICT 4 (NP)

Alex Mock, Jr.

Lindy Sheppard, Jr.*

WASHINGTON COUNTY BOARD OF EDUCATION CHAIR

Robert Blocker, Jr. (D)

Randy Mayberry (D)

WASHINGTON COUNTY COMMISSION DISTRICT 2

Edward Burten, Jr. (D)*

Christian Cobb (D)

Bobby Jackson (D)

WASHINGTON COUNTY BOARD OF EDUCATION DISTRICT 1

Dr. Alan Gray (D)

Thomas Pulliam (D)

WASHINGTON COUNTY BOARD OF EDUCATION DISTRICT 2

Kristi Jenkins (D)

Zack Webb (D)

Shanika Wilcher (D)

WASHINGTON COUNTY BOARD OF EDUCATION DISTRICT 4

Nathan Hodges (D)

Mary Hodges (D)

Melvin Williams (D)

DEMOCRATIC PARTY

LIEUTENANT GOVERNOR

Erick Allen

Charlie Bailey

Tyrone Brooks, Jr.

Tony Brown

Kwanza Hall

Jason Hayes

Derrick Jackson

R. Malik

Renitta Shannon

SECRETARY OF STATE

Dee Dawkins-Haigler

John Eaves

Floyd Griffin

Bee Nguyen

Michael Owens

U.S. SENATE – WARNOCK

Tamara Johnson-Shealey

Raphael Warnock*

ATTORNEY GENERAL

Chris Carr*

John Gordon

U.S. REPRESENTATIVE, DISTRICT 10

Jessica Fore

Tabitha Johnson-Green

Phyllis Hatcher

Femi Oduwole

Paul Walton

ATTORNEY GENERAL

Jen Jordan

Christian Wise Smith

COMMISSIONER OF AGRICULTURE

Winfred Dukes

Nakita Hemingway

Fred Swann

COMMISSIONER OF INSURANCE

Raphael Baker

Janice Robinson

Matthew Wilson

STATE SCHOOL SUPERINTENDENT

Currey Hitchens

Jaha Howard

James Morrow, Jr.

Alisha Searcy

COMMISSIONER OF LABOR

Will Boddie, Jr.

Thomas Dean

Nicole Horn

Nadia Surrency

PUBLIC SERVICE COMMISSION DISTRICT 2

Patty Durand

Russell Edwards

STATE REPRESENTATIVE, DISTRICT 132

Tracie George

Brian Prince*

REPUBLICAN PARTY

GOVERNOR

Catherine Davis

Brian Kemp*

David Perdue

Kandiss Taylor

Tom Williams

LIEUTENANT GOVERNOR

Burt Jones

Mack McGregor

Butch Miller

Jeanne Seaver

SECRETARY OF STATE

David Bell Isle

Jody Hice

T.J. Hudson

Brad Raffensperger*

U.S. SENATE – WARNOCK

Gary Black

Josh Clark

Kelvin King

Jon McColumn

Latham Sadler

Herschel Walker

U.S. REP. DISTRICT 10

Timothy Barr

Paul Broun

Mike Collins

David Curry

Vernon Jones

Mark McMain

Alan Sims

Mitchell Swan

COMMISSIONER OF INSURANCE

Ben Cowart

John King*

Patrick Witt

STATE SCHOOL SUPERINTENDENT

John Barge

Richard Woods*

COMMISSIONER OF LABOR

Kartik Bhatt

Mike Coan

Bruce Thompson