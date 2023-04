AUGUSTA, Ga. (WJBF) – Groupings and start times have been released for the first two rounds of the 87th Masters Tournament.

Thursday Tee Times, Pairings:

8:00 A.M. | Mike Weir, Kevin Na

8:12 A.M. | Vijay Singh, Scott Stallings, Matthew McClean

8:24 A.M. | Sandy Lyle, Jason Kokrak, Talor Gooch

8:36 A.M. | Fred Couples, Russell Henley, Alex Noren

8:48 A.M. | Adrian Meronk, Kevin Kisner, Louis Oosthuizen

9:00 A.M. | Larry Mize, Min Woo Lee, Harrison Crowe

9:12 A.M. | Sergio Garcia, Kazuki Higa, Keith Mitchell

9:24 A.M. | Patrick Reed, Adam Svensson, Sahith Theegala

9:36 A.M. | Shane Lowry, Mackenzie Hughes, Thomas Pieters

9:48 A.M. | Bubba Watson, Seamus Power, Mateo Fernandez de Oliveira

10:06 A.M. | Abraham Ancer, Chris Kirk, Keegan Bradley

10:18 A.M. | Tiger Woods, Viktor Hovland, Xander Schauffele

10:30 A.M. | Adam Scott, Patrick Cantlay, Kurt Kitayama

10:42 A.M. | Justin Thomas, Jon Rahm, Cameron Young

10:54 A.M. | Hideki Matsuyama, Cameron Smith, Sungjae Im

11:06 A.M. | Jose Maria Olazabal, Cameron Champ

11:18 A.M. | Charl Schwartzel, Taylor Moore, Aldrich Potgieter

11:30 A.M. | J. T. Poston, Francesco Molinari, Bryson DeChambeau

11:42 A.M. | Bernhard Langer, Mito Pereira, Ben Carr

11:54 A.M. | Danny Willett, Gary Woodland, Brooks Koepka

12:12 P.M. | Sepp Straka, Harold Varner III, Kyoung-Hoon Lee

12:24 P.M. | Phil Mickelson, Tom Hoge, Si Woo Kim

12:36 P.M. | Billy Horschel, Harris English, Ryan Fox

12:48 P.M. | Zach Johnson, Jason Day, Gordon Sargent

1:00 P.M. | Brian Harman, Joaquin Niemann, Tyrrell Hatton

1:12 P.M. | Dustin Johnson, Corey Conners, Justin Rose

1:24 P.M. | Matthew Fitzpatrick, Collin Morikawa, Will Zalatoris

1:36 P.M. | Scottie Scheffler, Max Homa, Sam Bennett

1:48 P.M. | Tom Kim, Rory McIlroy, Sam Burns

2:00 P.M. | Jordan Spieth, Tommy Fleetwood, Tony Finau

Friday Tee Times, Pairings: